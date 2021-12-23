Инвестор советует вложиться в облигации до Нового года

Если успеть это сделать до конца декабря, можно часть вернуть в виде налогового вычета уже весной. Правда, сумма должна быть приличная — 400 тыс. руб.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослава Кабакова.

Эксперт рассказал, что в декабре обычно происходит так называемое «рождественское (или новогоднее) ралли» — когда растут в цене акции многих компаний. Люди к концу года часто получают премии, денежные подарки, что стимулирует спрос.

При этом, он советует готовиться к этому ралли заранее — еще с лета. Но, даже если кто-то желает вложиться сейчас — он еще может успеть. Инвестор рекомендует до конца года открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ). При сумме вложения 400 тыс. руб. можно получить до 52 тыс. руб. в качестве налогового вычета.

Доходность облигаций, по его словам, выше, чем по банковским депозитам.