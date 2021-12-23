Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам

Компания, которая перечислила аванс в счет предстоящей поставки товаров, может взять на вычет НДС по этой предоплате. Это правило работает и в случае, если эти товары потом пойдут на экспорт по ставке НДС 0 %.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/97448 от 01.12.2021.

Условия обычные.

Должны быть документы: авансовый счет-фактура от поставщика;

договор с условием предоплаты.

Если все это есть, то экспортер может принять НДС к вычету