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Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам

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Рубрика НДС
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Компания, которая перечислила аванс в счет предстоящей поставки товаров, может взять на вычет НДС по этой предоплате. Это правило работает и в случае, если эти товары потом пойдут на экспорт по ставке НДС 0 %.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/97448 от 01.12.2021.

Условия обычные.

Должны быть документы:

  • авансовый счет-фактура от поставщика;
  • договор с условием предоплаты.

Если все это есть, то экспортер может принять НДС к вычету

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