Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам

Компания, которая перечислила аванс в счет предстоящей поставки товаров, может взять на вычет НДС по этой предоплате. Это правило работает и в случае, если эти товары потом пойдут на экспорт по ставке НДС 0 %.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/97448 от 01.12.2021.
Условия обычные.
Должны быть документы:
- авансовый счет-фактура от поставщика;
- договор с условием предоплаты.
Если все это есть, то экспортер может принять НДС к вычету
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