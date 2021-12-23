В первой половине 2022 года все центры занятости проверит Генпрокуратура

Такими мерами в ведомстве собираются бороться с неформальной занятостью.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова замгенпрокурора Дмитрия Демешина.

По его словам, люди, которые идут в неформальную занятость, не защищены законом. Центры занятости не работают надлежащим образом, не работают налоговые инспекции.

Он также сказал, что во время проверки прокуроры изучат работу центров занятости и процесса назначения пособий по безработице.

«Посмотрим взаимные обязательства: людей перед государством в виде выплаты налогов и государства — в обеспечении прав людей» — сказал он.

Кроме того, он затронул проблему с мигрантами:

«Наша задача — заставить центры занятости принципиально подходить к этому вопросу, потому что жители края должны получать здесь работу, а не мигранты из стран Азии».