В первой половине 2022 года все центры занятости проверит Генпрокуратура

Такими мерами в ведомстве собираются бороться с неформальной занятостью.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова замгенпрокурора Дмитрия Демешина.
По его словам, люди, которые идут в неформальную занятость, не защищены законом. Центры занятости не работают надлежащим образом, не работают налоговые инспекции.
Он также сказал, что во время проверки прокуроры изучат работу центров занятости и процесса назначения пособий по безработице.
«Посмотрим взаимные обязательства: людей перед государством в виде выплаты налогов и государства — в обеспечении прав людей» — сказал он.
Кроме того, он затронул проблему с мигрантами:
«Наша задача — заставить центры занятости принципиально подходить к этому вопросу, потому что жители края должны получать здесь работу, а не мигранты из стран Азии».
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