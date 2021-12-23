Бухгалтерам не нужны кредиты на НГ, а другие активно берут

Готовы брать кредиты на Новый год юристы, менеджеры по закупкам и продажам, экономисты, дизайнеры. Но не в большинстве.

Специалисты SuperJob опросили представителей 21 профессии, по 200 человек из каждой, всего 4200 чел.

Вопрос звучал так: «Будете ли вы брать кредит на празднование Нового года, подарки и/или новогодние каникулы?».

Как показали результаты исследования, 97% бухгалтеров брать кредиты на эти цели не собираются, 3% сказали, что пока затрудняются ответить. Утвердительных ответов не было. Компанию бухгалтерам составили системные администраторы, логисты, технологи, проектировщики, маркетологи, секретари и охранники.

Больше всего желающих взять такие кредиты среди менеджеров по закупкам — 5%, а 8% пока не решили. На втором месте юристы — 4% будут брать кредиты (или уже взяли), и столько же пока раздумывают.

Взяли или будут брать кредит по 3% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 2% экономистов, специалистов по продажам, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, 1 из 100 врачей.