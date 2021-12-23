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Компании могут провести сверку по недвижимости с ИФНС

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Налоговики советуют компания провести сверку по имуществу уже сейчас, чтобы потом не было недоразумений, когда придет документ из ИФНС.

Дело в том, что с 2022 года налог на имущество по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости, будут считать в ИФНС и высылать сообщения.

Бухгалтеры компаний не будет включать такое имущество в декларацию.

Чтобы не было неприятных сюрпризов, лучше заранее выяснить, что фирма стоит на учете в ИФНС по месту нахождения недвижимости и все данные об имуществе верные.

Запрос на выписку из ЕГРН можно направить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика юрлица. Выписку пришлют через 5 рабочих дней.

Если обнаружатся расхождения по имуществу, надо сообщить об этом в ИФНС.

Налоговики проверят информацию и примут меры для того, чтобы сведения в госреестре были актуальными.

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