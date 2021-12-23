Компании могут провести сверку по недвижимости с ИФНС

Налоговики советуют компания провести сверку по имуществу уже сейчас, чтобы потом не было недоразумений, когда придет документ из ИФНС.
Дело в том, что с 2022 года налог на имущество по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости, будут считать в ИФНС и высылать сообщения.
Бухгалтеры компаний не будет включать такое имущество в декларацию.
Чтобы не было неприятных сюрпризов, лучше заранее выяснить, что фирма стоит на учете в ИФНС по месту нахождения недвижимости и все данные об имуществе верные.
Запрос на выписку из ЕГРН можно направить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика юрлица. Выписку пришлют через 5 рабочих дней.
Если обнаружатся расхождения по имуществу, надо сообщить об этом в ИФНС.
Налоговики проверят информацию и примут меры для того, чтобы сведения в госреестре были актуальными.
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»