Региональные нерабочие дни не сдвигают срок уплаты налогов

Если крайний срок уплаты налога выпадает на выходной, праздничный или нерабочий день, то он переносится на ближайший рабочий. Но что касается нерабочих дней, то в НК поименованы только те, что вводит президент, а не губернаторы.

Указом президента № 595 от 20.10.2021 губернаторам дано право вводить нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября.

Но это не значит, что такие дополнительные нерабочие дни автоматически продлевают срок уплаты налогов, раз об этом упоминается в указе президента.

Минфин в письме от 20.12.2021 № 03-05-04-01/103987 разъяснил налоговикам, что нерабочие дни, введенные губернаторами, на сроки по НК не влияют.

Таким образом срок уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам сдвигается только на федеральные нерабочие дни.

Это письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/17945@ от 21.12.2021.

Срок уплаты этих налогов был перенесен с 1 ноября на 8 ноября 2021 года. Если компания уплатила налог позже, будут пени.