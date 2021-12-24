К 2023 году ПФР и ФСС объединят

К 1 января 2023 года власти намерены завершить процедуру объединения двух фондов — ПФР и ФСС.
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вопрос обсуждали на Российской трехсторонней комиссии (РТК).
В рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив по объединению.
В эту группу войдут представители власти, профсоюзов и работодателей.
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