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Ведущий бухгалтер ГУПа похитила 2 млн руб. и отделалась условным сроком

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Рубрика Мошенничество
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Она 14 лет вносила через программу «1С: Бухгалтерия» ложные сведения в виде повторных расчетов уволенным и завышения заработной платы действующим работникам. А потом переводила деньги себе.

В итоге она перевела на свои личные счета 2 112 395,48 рублей

Кировский районный суд Уфы дал ей четыре года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном). Наказание условное, поскольку вину она признала и частично возместила ущерб.

Приговор в силу пока не вступил.

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