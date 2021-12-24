Ведущий бухгалтер ГУПа похитила 2 млн руб. и отделалась условным сроком

Она 14 лет вносила через программу «1С: Бухгалтерия» ложные сведения в виде повторных расчетов уволенным и завышения заработной платы действующим работникам. А потом переводила деньги себе.

В итоге она перевела на свои личные счета 2 112 395,48 рублей

Кировский районный суд Уфы дал ей четыре года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном). Наказание условное, поскольку вину она признала и частично возместила ущерб.

Приговор в силу пока не вступил.