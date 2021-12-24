Предприниматель получил от заказчиков 4 млн руб., а товар не поставил. Теперь под следствием

В Краснодаре директор компании получил 4 млн руб. от заказчиков за поставку подсолнечного масла. Вот только поставлять он его не стал, а деньги потратил.
4 миллиона — это ч. 3 ст. 159 УК, мошенничество в особо крупном. До 10 лет лишения свободы. Если раскается, признает вину и выплатит ущерб, возможно, дадут условное.
Что характерно, во взаимоотношениях предпринимателей полиция редко видит мошенничество и возбуждает дела. Обычно советуют взыскивать через арбитраж. Возможно, из-за того, что заявления были от двоих контрагентов — в таких случаях это может повлиять на решение полиции.
По материалам «Кубанских новостей».
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