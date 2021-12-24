😱 Сенсация: создадут план выездных налоговых проверок! Их выложат на сайт налоговой

ФНС будет публиковать у себя на сайте данные о том, к каким компаниям и ИП приедут выездные налоговые проверки.

Сегодня на «Клерке» писали про законопроект Минфина и ФНС по блокировкам сделок с имуществом компаний-«уклонистов».

Суть нового закона в том, чтобы не дать бизнесу «замести следы» и вывести все имущество до окончания выездной проверки.

В числе новых мер и публикация на сайте ФНС информации о том, к каким компаниям назначены ВНП.

Это нужно для защиты прав контрагентов должников, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Из чего следуют два вопроса.

Во-первых, не противоречит ли мера самой идее закона? Если предупреждение о выездной проверке появится заранее, не успеет ли компания все же распродать имущество?

Это можно пресечь, только если обе меры — и публикация назначения ВНП, и блокировка сделок с имуществом — применят одновременно.

И во-вторых: получается, у налоговиков есть какой-то план выездных проверок? Тогда это сенсация: долгие годы бухгалтеры и бизнесмены гадали, существует ли он или это миф. Кажется, ответ на вопрос мы нашли.