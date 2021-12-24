Должникам по налогам станет сложнее избежать доначислений

Блокировать сделки с имуществом компаний-должников по налогам будут до проведения выездных проверок, а не после них, как сейчас.
ФНС и Минфин доработали законопроект, 20 декабря его рассмотрели в правительстве.
Идея поправок — запретить должнику распоряжаться имуществом перед выездной налоговой проверкой, а не после нее. Налоговикам не нравится, что после начала проверки компания успевает обанкротиться, продать все имущество и уйти от долгов. Кстати, при банкротстве прекращается и ВНП.
Отличие от предыдущей редакции законопроекта в том, что раньше предлагалось оставить такую блокировку на усмотрение налоговиков - только если есть риск вывода активов. В новой редакции установят четкие обязательные критерии.
В первую очередь, должникам будут запрещать:
- сделки с недвижимостью, если ее стоимости для покрытия налогового долга не достаточно;
- сделки с транспортом, предметами дизайна помещени;
- и в последнюю очередь — сделки с ценными бумагами.
Есть ограничение: стоимость заблокированного имущества не должна быть больше долга по налогам, который выявила камералка.
Кроме того, налоговики не смогут запретить бизнесу распоряжаться средствами на счетах, готовой продукцией, в том числе товарами для перепродажи, сырьем и материалами. Запрещено блокировать единственное жилье ИП, кроме квартир в ипотеку.
Но в отношении блокировок будут исключения. Например:
- крупнейшие налогоплательщики (которые платят от 2 млрд налогов);
- участники налогового мониторинга (добровольно открывают налоговой доступ к своим данным).
На «Клерке» летом писали, что налоговики начнут блокировать имущество компаний-должников в начале проверки.
По материалам «Ведомостей».
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