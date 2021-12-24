Как оформить рассрочку по налогам: подсказки от ФНС

Налоговики на своем сайте запустили специальный сервис, который подскажет бизнесу, как получить рассрочку по уплате налога:
Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов
Получить рассрочку можно:
- по федеральным налогам и страховым взносам — на срок до 3 лет;
- по остальным налогам — до 1 года.
Основания для рассрочки:
- стихийное бедствие;
- задержка оплаты по госконтрактам;
- угроза банкротства при единовременной уплате налога;
- тяжелое имущественное положение физлица;
- сезонный характер деятельности;
- невозможно разом уплатить доначисленные налоги по ВНП.
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