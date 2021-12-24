Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Птицы, похожие на бухгалтеров. А также на налоговиков, работников и других персонажей. Пятничный юмор

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Юмор в жизни важен, особенно в конце года, когда сил не осталось, видимо, ни на что. Давайте немного расслабимся, чтобы последнюю неделю этого года прожить достойно.

Поделился подписчик.

1

В комментариях решили развить тему «птичей бухгалтерии». И поделились двумя птичками, которые, по их мнению, похожи на налоговиков:

2

И этот:

3

Мы решили тоже поучаствовать. Например, эти две тоже чем-то на бухгалтеров похожи:

4

А эта сова — на бухгалтера в разгар отчетности:

5

А эти напоминают работников, которые пришли за зарплатой

6

Эта птица напомнила инспектора перед выездной проверкой:

7

А это, видимо, курьер, который не понимает, что такое первичка:

8

Про этого воробья можно сказать, что он похож на ИП, который узнал, что «переплату» по УСН нельзя снимать:

9

Коллеги, если есть еще идеи, присылайте в комментарии.

УСПЕЙТЕ ДО НГ!

Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить