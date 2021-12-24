Птицы, похожие на бухгалтеров. А также на налоговиков, работников и других персонажей. Пятничный юмор

Юмор в жизни важен, особенно в конце года, когда сил не осталось, видимо, ни на что. Давайте немного расслабимся, чтобы последнюю неделю этого года прожить достойно.
Поделился подписчик.
В комментариях решили развить тему «птичей бухгалтерии». И поделились двумя птичками, которые, по их мнению, похожи на налоговиков:
И этот:
Мы решили тоже поучаствовать. Например, эти две тоже чем-то на бухгалтеров похожи:
А эта сова — на бухгалтера в разгар отчетности:
А эти напоминают работников, которые пришли за зарплатой
Эта птица напомнила инспектора перед выездной проверкой:
А это, видимо, курьер, который не понимает, что такое первичка:
Про этого воробья можно сказать, что он похож на ИП, который узнал, что «переплату» по УСН нельзя снимать:
Коллеги, если есть еще идеи, присылайте в комментарии.
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