Птицы, похожие на бухгалтеров. А также на налоговиков, работников и других персонажей. Пятничный юмор

Юмор в жизни важен, особенно в конце года, когда сил не осталось, видимо, ни на что. Давайте немного расслабимся, чтобы последнюю неделю этого года прожить достойно.

Поделился подписчик.

В комментариях решили развить тему «птичей бухгалтерии». И поделились двумя птичками, которые, по их мнению, похожи на налоговиков:

И этот:

Мы решили тоже поучаствовать. Например, эти две тоже чем-то на бухгалтеров похожи:

А эта сова — на бухгалтера в разгар отчетности:

А эти напоминают работников, которые пришли за зарплатой

Эта птица напомнила инспектора перед выездной проверкой:

А это, видимо, курьер, который не понимает, что такое первичка:

Про этого воробья можно сказать, что он похож на ИП, который узнал, что «переплату» по УСН нельзя снимать:

Коллеги, если есть еще идеи, присылайте в комментарии.