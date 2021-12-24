Стало известно, как ЦБ может запретить покупать криптовалюту

Регулятор обсуждает с участниками рынка способы запретить покупать криптовалюту. Один из вариантов — запретить платить за покупку крипты с карты.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на Андрея Михайлишина, основателя проекта Joys.

По его словам, ЦБ намерен блокировать карточные переводы россиян по определенным MCC-кодам. Это четырехзначный код, который банк, через который проходит платеж, присваивает компании, в адрес которой этот платеж идет.

По этому коду легко можно отследить, какие именно услуги указывает продавец (например, код 5411 получают продуктовые магазины). MCC-код присваивают и криптообменникам, и биржам, обычно это 6051. К нему же относятся категории «дорожные чеки», перевод средств в адрес казино и др.

Эти переводы регулятор и хочет заставить банки блокировать. Также ЦБ потребуется участие платежных систем (VISA или Mastercard), у которых есть информация о MCC-кодах.

О том, что ЦБ намерен запретить покупать криптовалюты, на «Клерке» недавно писали.