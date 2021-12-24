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Какие темы о закупках вас больше всего интересуют

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Госзакупки
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В комментариях напишите, что еще вам интересно и в каком формате вы хотели бы видеть материалы по закупкам — статьи, консультации, вебинары и др.

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