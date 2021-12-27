Сканированный документ нельзя принимать к учету

Первичные документы могут быть бумажными или электронными с цифровой подписью. Просто скан не годится.

В налоговом учете можно принимать к расходам документы, оформленные по нормам закона о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011.

Если документ электронный, он должен быть подписан электронной подписью. Здесь нужно ориентироваться на закон об электронной подписи № 63-ФЗ от 06.04.2011.

Таким образом, как для НУ, так и для БУ первичка должна соответствовать требованиям:

бухгалтерского законодательства (№ 402-ФЗ);

законодательства в области ЭП (№ 63-ФЗ).

При этом по закону № 402-ФЗ нельзя принимать к бухгалтерскому учету электронные образы первичных учетных документов.

То есть сканы для отражения их в учете не годятся.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-07/99864 от 08.12.2021.