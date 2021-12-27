Юристы возмущены демпингом рынка от СберПраво

Не только бухгалтеры жалуются на обесценивание профессии. Сервис СберПраво предлагает услуги адвокатов по подписке, причем очень дешево. Адфокаты уже возмутились, что им придется работать «за еду».
Обсуждают в группе «Адвокатская практика».
Федеральная палата адвокатов согласовала проект СберПраво. Сбер предлагает услуги с фиксированной ценой и договорной, при этом фиксированная цена зачастую очень низкая, есть по 1 руб.
К примеру пакет услуг «Премиум» всего за 3500 руб.в год, предусматривает безлимитное колличество консультаций и обжалование автоштрафов в год, 8 раз составление документов, и еще более 10 видов услуг, и это за 3500 руб. в год.
Автор поста, адвокат с 25-летним стажем с такими расценками не согласен. Он тоже участвует в этой программе, но, по его словам, не заключил ни одного соглашения, так как не хочет работать за столь низкую цену. Он откликается только на заявки с договорной ценой, но его цену программа Сбера отклоняет — слишком дорого. Поэтому программа будет игнорировать дорогих адвокатов и устраивать конкурс среди дешевых на минимальную стоимость.
В комментариях мнения разделились. Кто-то пишет, что никто не мешает создать свой портал адвокатов — ничего подобного до сих пор нет. А кто-то считает, что участие в этой программе добровольное — не хотите — не участвуйте. Еще мнение:
«Даже не знал,что у них такое отношение к профессиональным юристам и адвокатам. Решили крепостное право ввести?».
А кто-то считает, что цель у проекта другая:
«Думаю, у них другая цель — собрать с нищего народа сумму, которую он в силах оплатить, соблазняя при этом морковкой в виде „юрпомощи“».
Еще поделились мнением, что нового в этом проекте ничего нет — взято с американского опыта:
«Я участвовала в подобном проекте в Америке, Сбербанк же ничего нового не придумал. Мне не понравилось. Куча ограничений в плане прямых договоренностей с клиентом. И кроме того, эти клиенты считают, что всё оплачено, и работать с ними очень трудно».
Такая проблема, кстати, и сейчас встречается — специалист обещал клиенту помочь за минимальную сумму, а тот начинает названивать каждые 5 минут, как будто за эту сумму у него некий all inclusive.
Кстати, Московская адвокатская палата на своем сайте не рекомендует адвокатам присоединяться к подобным программам, поскольку нет гарантий, что права адвокатов будут соблюдать.
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