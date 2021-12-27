💱 Банки будут проверять все переводы физлиц друг другу

ЦБ будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах между физлицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей для борьбы с обналом, криптообменниками и финансовыми пирамидами.

Регулятор разослал банкам новую форму отчетности, пишет «РБК».

В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между людьми, которые проводятся по следующим сценариям: с карты на карту;

со счета на счет;

с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

платежи через Систему быстрых платежей;

трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

ЦБ интересуют переводы именно между физлицами. Так, к p2p-операциям не относятся переводы на депозиты, погашение кредитов, брокерские или инвестиционные счета, переводы в пользу компаний и ИП.

Информация по каждой операции должна содержать: номера карт отправителя и получателя средств,

данные банков,

уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией),

назначение платежа,

сумму переведенных средств,

дату и время перевода,

код страны отправителя и получателя.

Отчитываться будут банки, интернет-магазины и компании, которые предоставляют платежные сервисы.

Информацию будут запрашивать по всем переводам за определенный период, либо по отдельным операциям, также могут запросить по конкретным картам, физлицам (по ИНН, телефону или паспортным данным).

Все это нужно для борьбы с финансовыми пирамидами, обнальными схемами, онлайн-казино и незаконными криптообменниками.

За девять месяцев 2021 года люди перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк. Через СБП с начала года было совершено более 0,8 млрд переводов на 4,7 трлн руб.