Электронные паспорта: люди их опасаются

Люди опасаются, что могут стать жертвами кибермошенников и хакеров, а также боятся злоупотреблений со стороны чиновников.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование аналитиков НАФИ.
- 32% сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников;
- 6% боятся потерять смарт-карту, в виде которой будет электронный паспорт;
- 4% опасаются, что в работе этой карты будут сбои;
- 4% не доверяют в целом всей этой истории;
- 3% считают, что будут злоупотребления со стороны государства.
А в возрастной группе от 60 лет половина вообще не собирается оформлять электронные паспорта.
Прокоментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:
«Всегда будут люди, которые опасаются таких новшеств. Пока не перестанут продавать базы данных в открытых источниках, меньше таких людей не станет не станет. При этом, в каждой системе срабатывает человеческий фактор.
Лично мне знакома ситуация, когда после выдачи паспорта на следующий день на человека выдаётся электронная подпись, которую он не запрашивал. В этом случае очень выручают оповещения на эл. почту с Госуслуг, особенно если они приходят на телефон. Тогда подпись можно быстро заблокировать.Ситуации использования электронных паспортов мошенниками предсказать нетрудно. Кредиты оформленные без присутствия человека, организации-технички, оформленные без ведома владельца. До тех пор пока государство, внедряя такие вещи, не выступит гарантом безопасности».
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