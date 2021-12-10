Электронные паспорта: люди их опасаются

Люди опасаются, что могут стать жертвами кибермошенников и хакеров, а также боятся злоупотреблений со стороны чиновников.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование аналитиков НАФИ.

32% сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников;

6% боятся потерять смарт-карту, в виде которой будет электронный паспорт;

4% опасаются, что в работе этой карты будут сбои;

4% не доверяют в целом всей этой истории;

3% считают, что будут злоупотребления со стороны государства.

45% опрошенных не видят никаких рисков. Оптимистично настроены молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — половина из них считает, что цифровые документы будут безопасны и готовы их себе оформить, как только будет такая возможность.

А в возрастной группе от 60 лет половина вообще не собирается оформлять электронные паспорта.

Прокоментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

«Всегда будут люди, которые опасаются таких новшеств. Пока не перестанут продавать базы данных в открытых источниках, меньше таких людей не станет не станет. При этом, в каждой системе срабатывает человеческий фактор.

Лично мне знакома ситуация, когда после выдачи паспорта на следующий день на человека выдаётся электронная подпись, которую он не запрашивал. В этом случае очень выручают оповещения на эл. почту с Госуслуг, особенно если они приходят на телефон. Тогда подпись можно быстро заблокировать.

Ситуации использования электронных паспортов мошенниками предсказать нетрудно. Кредиты оформленные без присутствия человека, организации-технички, оформленные без ведома владельца. До тех пор пока государство, внедряя такие вещи, не выступит гарантом безопасности».