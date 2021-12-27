Налоговики в новогодние каникулы не работают

Последний рабочий день в этом году, 30 декабря, инспекции работают до 17:00. А следующий рабочий день — после праздников, 10 января.

Если вы, например, хотите лично на бумаге сдать уведомление о смене объекта налогообложения по УСН с 2022 года, то поспешите.

Сдать его надо до конца этого года.

А вот срок сдачи уведомления о переходе на УСН сдвигается на 10 января 2022 года.