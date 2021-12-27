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💵 Субсидии за нерабочие дни получили более 620 тыс. компаний, ИП и НКО

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Рубрика Экономика России
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Общая сумма выплат составила 30 с половиной млрд руб., а сотрудников, на которых выдавали субсидии — 2 млн 383 тыс. чел.

Об этом рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, среди получателей мер поддержки 10% приходится на сотрудников социально ориентированных НКО — таких более 270 тыс. человек. Всего субсидии выплатили более 620 тыс. компаний, ИП и социально ориентированным НКО. А сотрудников, на которых ее выдавали — 2 млн 383 тыс. человек.

Получатели поддержки однократно освобождаются от налога на доходы по гранту и от взносов в фонды по зарплатам сотрудников, а сотрудники — от выплаты НДФЛ с таких средств.

По материалам «ТАСС».

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