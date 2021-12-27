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ИП отдал мошенникам 13 млн руб. для прокладки интернет-кабеля в Японию

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Рубрика Мошенничество
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Бизнесмену предложили проинвестировать грандиозный проект — прокладку кабеля через Арктику, чтобы соединить Европу и Японию. Якобы проект был заморожен из-за нехватки средств.

Предприниматель из Москвы три года добивался, чтобы в полиции завели уголовное дело на мошенников, которым он несколько месяцев с лета 2018 года несколькими переводами отдал 13 миллионов рублей.

Ему предложили поучаствовать в проекте по созданию трансарктической интернет-магистрали. Якобы проект был давно, но его заморозили из-за нехватки 700 млн долларов.

Дело в итоге завели, аферистов ищут.

По материалам телеграм-канала Mash.

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