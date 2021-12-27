📈 Частные инвесторы могут массово покинуть рынок после серьезных потрясений

За два года частных инвесторов пришло на Московскую биржу 12,3 млн человек, а всего их там зарегистрировано 16,2 млн чел. Однако их поток постепенно спадает с ростом банковских ставок.

Однако не все эти люди действительно инвестируют. Так, в ЦБ посчитали, что пополнено всего 37% брокерских счетов. Однако, на этих счетах лежит 7,7 трлн руб., это почти четверть всех денег, которые россияне держат в банках.

На частных инвесторов приходится около 40% оборота на фондовом рынке. Падение акция приводит к появлению еще большего количества желающих их скупить.

Однако большое количество игроков на рынке может быть как плюсом, так и минусом. К примеру, эти люди склонны принимать решения, прочитав советы в соцсетях и на форумах. Они более эмоциональны, и, по мнению ЦБ, могут нарушать стабильность эффективного ценообразования.

Кроме того, после падения рынка всегда будет коррекция, которую большинство таких инвесторов пока не проходили. Существует мнение, что после этого они уйдут с финансового рынка с такой же скоростью, с которой на него пришли.

По материалам VPost.