Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать раньше

С 2023 года меняется срок сдачи декларации по прибыли и срок уплаты налога и авансовых платежей.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроекте о едином налоговом счете. В этом проекте много поправок как в первую, так и во вторую часть НК.

Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать: за 1 квартал – до 20.04;

за полугодие – до 20.07;

за 9 месяцев – до 20.10;

за год – до 20.03.

Платить авансовые платежи по прибыли тоже надо будет раньше – не 28 числа, а 25-го.

Годовой налог надо будет уплатить до 25 марта.