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Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать раньше

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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С 2023 года меняется срок сдачи декларации по прибыли и срок уплаты налога и авансовых платежей.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроекте о едином налоговом счете. В этом проекте много поправок как в первую, так и во вторую часть НК.

Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать:

  • за 1 квартал – до 20.04;
  • за полугодие – до 20.07;
  • за 9 месяцев – до 20.10;
  • за год – до 20.03.

Платить авансовые платежи по прибыли тоже надо будет раньше – не 28 числа, а 25-го.

Годовой налог надо будет уплатить до 25 марта.

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