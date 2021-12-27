Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать раньше

С 2023 года меняется срок сдачи декларации по прибыли и срок уплаты налога и авансовых платежей.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроекте о едином налоговом счете. В этом проекте много поправок как в первую, так и во вторую часть НК.
Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать:
- за 1 квартал – до 20.04;
- за полугодие – до 20.07;
- за 9 месяцев – до 20.10;
- за год – до 20.03.
Платить авансовые платежи по прибыли тоже надо будет раньше – не 28 числа, а 25-го.
Годовой налог надо будет уплатить до 25 марта.
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