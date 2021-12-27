Повышать НДФЛ в следующем году не будут

В Минфине объяснили, что последний раз НДФЛ повышали для конкретной цели, и обещали, что больше его повышать пока не будут.

Об этом рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, в ведомстве изначально рассчитывали получить по итогам этого года около 60 млрд руб. дополнительных доходов. По факту их будет больше, около 80 млрд руб. На середину декабря уже поступило 72 млрд руб.

«Мы давали обещание, что после этого изменения дальнейшие шаги в этом направлении больше делать не будем. Это было абсолютно целевое повышение НДФЛ для финансирования расходов на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Дальнейших шагов по повышению НДФЛ сейчас не планируется» — сказал он.