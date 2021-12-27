РСВ надо будет сдавать раньше, а взносы платить позже

Платить страховые взносы надо будет не до 15 числа следующего месяца, а до 25-го.

В Думу внесен законопроект с масштабными поправками в НК.

Он предусматривает переход с 2023 года на уплату всех налогов и взносов единым платежом.

Поэтому срок уплаты делают универсальным — 25 число.

Срок сдачи РСВ тоже меняют.

Сейчас его надо сдавать до 30 числа месяца, следующего за кварталом. Надо будет до 20 числа.

То есть сроки сдачи такие: за 1 квартал — до 20.04;

за полугодие — до 20.07;

за 9 месяцев — до 20.10:

за год — до 20.01.