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РСВ надо будет сдавать раньше, а взносы платить позже

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Рубрика РСВ
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Платить страховые взносы надо будет не до 15 числа следующего месяца, а до 25-го.

В Думу внесен законопроект с масштабными поправками в НК.

Он предусматривает переход с 2023 года на уплату всех налогов и взносов единым платежом.

Поэтому срок уплаты делают универсальным — 25 число.

Срок сдачи РСВ тоже меняют.

Сейчас его надо сдавать до 30 числа месяца, следующего за кварталом. Надо будет до 20 числа.

То есть сроки сдачи такие:

  • за 1 квартал — до 20.04;
  • за полугодие — до 20.07;
  • за 9 месяцев — до 20.10:
  • за год — до 20.01.

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