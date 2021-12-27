РСВ надо будет сдавать раньше, а взносы платить позже

Платить страховые взносы надо будет не до 15 числа следующего месяца, а до 25-го.
В Думу внесен законопроект с масштабными поправками в НК.
Он предусматривает переход с 2023 года на уплату всех налогов и взносов единым платежом.
Поэтому срок уплаты делают универсальным — 25 число.
Срок сдачи РСВ тоже меняют.
Сейчас его надо сдавать до 30 числа месяца, следующего за кварталом. Надо будет до 20 числа.
То есть сроки сдачи такие:
- за 1 квартал — до 20.04;
- за полугодие — до 20.07;
- за 9 месяцев — до 20.10:
- за год — до 20.01.
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