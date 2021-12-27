Налоговики будут блокировать имущество компаний и ИП перед выездной проверкой

Информацию о предстоящей выездной проверке будут публиковать на сайте ФНС. И сразу же накладывать запрет на сделки с имуществом.

Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в первую часть НК.

На имущество компаний и ИП будут накладывать предварительные обеспечительные меры сразу после вынесения решения о проведении выездной проверки или после проведения камеральной.

После камеральной проверки налоговики введут запрет на продажу имущества на сумму, которая доначислена при проверке.

Перед выездной проверкой будут блокировать имущество на сумму, которая рассчитывается по формуле.

В расчет берут среднеотраслевую налоговую нагрузку и налоги, которые компания уплатила за все время, которое будет охвачено выездной проверкой.

Будут блокировать: недвижимость;

транспорт;

иное имущество (кроме товаров и материалов);

ценные бумаги.