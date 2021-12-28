Норма о хранении документов из ФСБУ 27/2021 вступит в силу на 2 года позже

С 2022 года вступает в силу ФСБУ 27/2021 по документообороту. Но одну норму этого стандарта отложили еще на 2 года — до 2024-го.
Речь идет о норме по хранению документов только на территории РФ.
Срок вступления в силу абзаца первого пункта 25 ФСБУ 27/2021 перенесен с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года.
Вышел приказ Минфина от 23.12.2021 № 224н, он направлен на регистрацию в Минюст.
Он не вносит изменения в сам федеральный стандарт, не отменяет и не изменяет требование хранения документов бухучета на территории РФ, говорится в сообщении Минфина № ИС-учет-35 от 24.12.2021.
Срок введения этой нормы отложили, чтобы фирмы могли настроить порядок хранения, разместить базы данных.
Все остальные нормы ФСБУ 27/2021 будут действовать с 2022 года.
При желании пункт 25 тоже можно применять с 2022 года.
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