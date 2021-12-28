📌 Готовы новые бланки для оплаты больничных

Стало известно, как будет выглядеть бланк сведений, которые работодатели должны направлять в ФСС для оплаты больничных сотрудникам.
Опубликован проект приказа ФСС с новыми бланками. Их всего 9 штук.
Кроме сведений также утвердят бланк заявления на пособие по уходу за ребенком. С 2022 года оно должно быть унифицированной формы. Подавать его работодателю надо одновременно с заявлением на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
Среди новых форм есть еще такие:
- заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;
- уведомления о прекращении права на получение пособия по уходу за ребенком;
- выписка из электронного больничного.
Ознакомиться с формой сведений можно здесь.
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