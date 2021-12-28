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Для принадлежностей к медизделиям введут льготу по НДС

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Рубрика НДС
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Сейчас медицинские изделия либо освобождены от НДС, либо облагаются по ставке 10 %. А вот как облагать принадлежности к ним — вопрос спорный. Чтобы урегулировать этот вопрос, примут поправки в НК.

Опубликован проект.

Сейчас по пункту 2 статьи 149 НК освобождены от НДС медицинские изделия, включенных в перечень.

По другим медицинским изделиям применяется ставка НДС 10 % (пункт 2 статьи 164 НК).

Для льготы у медизделия должно быть регистрационное удостоверение — российское или ЕАЭС.

Теперь льгота по НДС будет не только у изделия, но и у принадлежностей к нему, которые указаны в удостоверении.

Если принадлежности продаются отдельно от изделия, льготы не будет.

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