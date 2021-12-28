Новогодние каникулы предлагают заменить дополнительными 15 днями отпуска

В Госдуме предложили отказаться от новогодних праздников, а за счет этих дней увеличить людям отпуска, чтобы сократить резкий скачок смертности людей в новогодние праздники.

С таким предложением выступил Владимир Жириновский.

По его словам, фракция за то, чтобы сохранить число выходных дней, но вместо фиксированных каникул они предлагают к обычным 28 дням отпуска присоединить еще 15 дней, чтобы люди сами могли выбрать, когда им отдыхать. Кто-то на новогодние возьмет, кто-то на майские добавит, а кто-то по выходному каждую вторую неделю.

«10 дней новогоднего „локдауна“ провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — сообщил депутат.

В этот период, по его мнению, большинство учреждений закрыто, поездки дорогие, людям остается только «сидеть дома и пить».

По материалам «РИА Новости».