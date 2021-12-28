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👆 ПФР будет автоматически выявлять малоимущих

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Рубрика Социальные пособия
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Информацию о всех ваших родственных и семейных связях ФНС будет передавать в ПФР. Там подсчитают доходы всех родственников, чтобы выявить малоимущих — тех, у кого доход менее 2 ПМ.

Масштабные поправки вносятся в положение о ЕГИССО.

Проект опубликован на федеральном портале.

ФНС будет ежедневно без всяких запросовпередавать в ПФР сведения (изменение сведений) о физлицах и их родственных и семейных связях.

С 2023 года эти данные будут идти из регистра населения (ЕФИР). Пока в 2022 году данные будут брать из реестра ЗАГС.

Получив такие данные, ПФР в течение 3 дней дополняет эту информацию данными о доходах в виде зарплаты, выплатам по договорам ГПХ, соцпособиях.

Потом ПФР ежеквартально делает расчет среднедушевого дохода членов семьи и выявляет тех, у кого доходы низкие и кому нужна соцпомощь.

Нуждающимися будут признавать тех, у кого доход на человека менее двух прожиточных минимумов.

По тем людям, которые по данным ПФР имеют низкий доход, полетит запрос в ФНС о доходах. Налоговики сообщат сведения о доходах этих граждан. После этого ПФР еще раз рассчитает средний доход.

Если доход человека с учетом данных из ФНС и ПФР меньше 2 ПМ, то полетят запросы в Росреестр, Роструд, МВД.

Будут выяснять, не числится ли человек безработным, есть ли у него недвижимость и автомобиль.

ПФР все это проанализирует и выявит тех, кто точно нуждается в помощи.

Органы соцзащиты начнут получать данные из ЕГИССО для оказания соцподдержки с 1 октября 2022 года.

Таким образом, в ЕГИССО будут данные:

  • о семейных связях россиян;
  • о доходах;
  • о постановке на учет в ЦЗН;
  • об имуществе:
  • о транспортных средствах;
  • о трудоустройстве.

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