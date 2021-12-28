👆 ПФР будет автоматически выявлять малоимущих

Информацию о всех ваших родственных и семейных связях ФНС будет передавать в ПФР. Там подсчитают доходы всех родственников, чтобы выявить малоимущих — тех, у кого доход менее 2 ПМ.
Масштабные поправки вносятся в положение о ЕГИССО.
Проект опубликован на федеральном портале.
ФНС будет ежедневно без всяких запросовпередавать в ПФР сведения (изменение сведений) о физлицах и их родственных и семейных связях.С 2023 года эти данные будут идти из регистра населения (ЕФИР). Пока в 2022 году данные будут брать из реестра ЗАГС.
Получив такие данные, ПФР в течение 3 дней дополняет эту информацию данными о доходах в виде зарплаты, выплатам по договорам ГПХ, соцпособиях.
Потом ПФР ежеквартально делает расчет среднедушевого дохода членов семьи и выявляет тех, у кого доходы низкие и кому нужна соцпомощь.
Нуждающимися будут признавать тех, у кого доход на человека менее двух прожиточных минимумов.По тем людям, которые по данным ПФР имеют низкий доход, полетит запрос в ФНС о доходах. Налоговики сообщат сведения о доходах этих граждан. После этого ПФР еще раз рассчитает средний доход.
Если доход человека с учетом данных из ФНС и ПФР меньше 2 ПМ, то полетят запросы в Росреестр, Роструд, МВД.
Будут выяснять, не числится ли человек безработным, есть ли у него недвижимость и автомобиль.ПФР все это проанализирует и выявит тех, кто точно нуждается в помощи.
Органы соцзащиты начнут получать данные из ЕГИССО для оказания соцподдержки с 1 октября 2022 года.
Таким образом, в ЕГИССО будут данные:
- о семейных связях россиян;
- о доходах;
- о постановке на учет в ЦЗН;
- об имуществе:
- о транспортных средствах;
- о трудоустройстве.
НДС – 2022
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