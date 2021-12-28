Сколько бухгалтеру брать за аутсорсинг? Работы много, проблем тоже

Бухгалтеры обсуждают, сколько брать за обслуживание компании на аутсорсинге, где явно много работы. Оборот около 400 млн в год, тяжело выбивать документы с поставщиков и покупателей, два р/с, ежедневные оплаты. Кто-то вообще не советует браться.

Спросил наш подписчик.

«Коллеги, есть тут аутсорсинг? Можете помочь прикинуть стоимость ведения компании?».

В комментариях попросили больше вводных. Автор пишет:

«Москва. Виды деятельности:

1) оптовая торговля,

2) монтаж прочего оборудования.

Оборот примерно 400 млн руб. в год. Очень большой ассортимент 41 счет. Штат 17 человек. Проблемные поставщики — документы прям надо выбивать постоянно. Покупатели тоже не сильно лучше. Два расчетных счета, ежедневные оплаты, количество операций по банку примерно 2500 в год. Количество документов по поставщикам примерно 1000 (минимальный размер одного документа около 12 листов).

Автору пишут, что не стоит такую работу на аутсорсинг брать. На вопрос автора, в чем причина, отвечают:

«Довольно крупная компания для аутсорса на мой взгляд, за 50 тыс. слишком трудоёмко, за 150 тыс. — слишком много ответственности».

Кто-то называют цифры от 150 до 200 тыс. руб. Но и это не предел:

«Вести эту компанию должны 2-3 выделенных человека, ставить учёт, проверять весь 2021. И Требования там явно прилетают. От 250 тыс. руб.».