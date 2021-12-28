За трудовые нарушения могут штрафовать бывшего директора и бывшего ИП

Если трудинспекция при проверке нашла нарушения, за них могут оштрафовать директора, даже если он уже не работает в фирме.

Если нарушения были в то время, когда руководил именно он, то ему и прилетит штраф.

Разъяснения по штрафам не несоблюдение ТК даны в постановлении Пленума ВС № 45 от 23.12.2021.

Аналогичное правило и для бывшего ИП. Если работодатель уже закрыл свое дело и снялся с учета, в пределах срока давности его могут оштрафовать, если найдут нарушение трудовых прав бывших сотрудников.