В декларации по налогу на имущество будут новые коды льгот

Поменяется порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций, которую надо сдавать за 2022 год.
В частности, вводят новые коды льгот.
Проект опубликован на федеральном портале. https://regulation.gov.ru/projects#npa=123310
Поправки понадобились из-за принятия Федерального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ.
Появились новые льготы по налогу на имущество, а кодов для них нет. Недавно ФНС их озвучила в письме № БС-4-21/17504@ от 15.12.2021.
Теперь их вписывают в приказ.
Коды такие:
- 2010259 — для образовательных НКО по недвижимости, построенной по программе для олимпийских объектов;
- 2010260 — для организаций, у которых есть право на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1»;
- 2010343 — для унитарных, казенных, бюджетных организаций, созданных властями.
Еще раз уточним, что речь идет о декларации, которую надо будет сдавать за 2022 гол.
За 2021 год надо сдавать отчет по другой форме. Она утверждена приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@, в который внесены несколько поправок.
В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее
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