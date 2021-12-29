В декларации по налогу на имущество будут новые коды льгот

Поменяется порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций, которую надо сдавать за 2022 год.

В частности, вводят новые коды льгот.

Проект опубликован на федеральном портале. https://regulation.gov.ru/projects#npa=123310

Поправки понадобились из-за принятия Федерального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

Появились новые льготы по налогу на имущество, а кодов для них нет. Недавно ФНС их озвучила в письме № БС-4-21/17504@ от 15.12.2021.

Теперь их вписывают в приказ.

Коды такие: 2010259 — для образовательных НКО по недвижимости, построенной по программе для олимпийских объектов;

2010260 — для организаций, у которых есть право на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1»;

2010343 — для унитарных, казенных, бюджетных организаций, созданных властями.

Еще раз уточним, что речь идет о декларации, которую надо будет сдавать за 2022 гол.

За 2021 год надо сдавать отчет по другой форме. Она утверждена приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@, в который внесены несколько поправок.