Люди до сих пор верят, что в НК отменили все налоги

Вот уже несколько лет людям не дает покоя пункт 5 статьи 12 НК. Ходят слухи, что этой нормой отменены все налоги. Но это не так.
Пункт 5 статьи 12 НК гласит:
Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом.
Имеется в виду, что отменить налоги можно только Налоговым кодексом, а не каким-то другим нормативным актом.
Но дотошные граждане считают, что здесь идет речь об отмене всех налогов — федеральных, региональных, местных.
Ведь написано же — отменяются.
Минфин и ФНС уже неоднократно давали разъяснения по этому вопросу, но он снова возникает.
В общем, налоги не отменены, их надо платить.
Обязанность физлиц платить налоги на имущество, транспорт и землю не связана с заключением договора с ФНС, не требует согласия со стороны налогоплательщика.
Об этом говорится в письме ФНС № БС-3-21/8497@ от 23.12.2021.
НДС – 2022
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