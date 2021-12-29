Люди до сих пор верят, что в НК отменили все налоги

Вот уже несколько лет людям не дает покоя пункт 5 статьи 12 НК. Ходят слухи, что этой нормой отменены все налоги. Но это не так.

Пункт 5 статьи 12 НК гласит:

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом.

Имеется в виду, что отменить налоги можно только Налоговым кодексом, а не каким-то другим нормативным актом.

Но дотошные граждане считают, что здесь идет речь об отмене всех налогов — федеральных, региональных, местных.

Ведь написано же — отменяются.

Минфин и ФНС уже неоднократно давали разъяснения по этому вопросу, но он снова возникает.

В общем, налоги не отменены, их надо платить.

Обязанность физлиц платить налоги на имущество, транспорт и землю не связана с заключением договора с ФНС, не требует согласия со стороны налогоплательщика.

Об этом говорится в письме ФНС № БС-3-21/8497@ от 23.12.2021.