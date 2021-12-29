Как мошенники обманывают людей в предновогодние дни

Последние дни перед новогодними праздниками — это не только время корпоративов, премий и массовых закупок мандаринок и елочных игрушек. Это еще и время для разгула мошенников.

Как сообщает МВД по Пензенской области, перед Новым годом очень распространено мошенничество в виде скидок и акций. Людям прилетает мошенническая рассылка, с которой они переходят на фишинговые сайты, похожие на сайты известных брендов.

Там им предлагают купить товары с очень большой скидкой, например, за 10 % от стоимости. Объясняют все это новогодними распродажами, эксклюзивными предложениями, и тем, что «цена будет всего 24 часа, успейте купить».

Само собой, после перевода денег люди ничего не получают.

По материалам «АиФ».