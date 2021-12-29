Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡️ Шампанского не будет? В ЕГАИС большой сбой, пошли проблемы с продажей алкоголя по всей стране

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЕГАИС
Версия для печати

Сбой в ЕГАИС связан с проблемами фиксации акцизных марок.

По всей стране пошли проблемы при продажах алкоголя, сообщают СМИ.

Проблема возникла сегодня ночью, но до сих пор не решена.

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить