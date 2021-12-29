Гаражные кооперативы не будут принудительно исключать из ЕГРЮЛ

Если ГСК не сдает отчетность и нет движений по счетам, исключения из ЕГРЮЛ не будет.

Об этом сообщает ФНС в письме № КВ-4-14/17651@ от 16.12.2021.

Более того, если процедура ликвидации уже запущено, налоговики должны ее прекратить.

В закон о регистрации внесут поправки.

Причина — недавнее постановление Конституционного суда.

В суд подал один из членов гаражно-строительного кооператива, который налоговики исключили из ЕГРЮЛ. Уже после этого члены ГСК продолжали пользоваться гаражами, уплачивали членские взносы, которые шли на оплату электроэнергии и иные расходы.

Суд указал, что для Для НКО не так уж важно движение денег по счету. Его вообще может не быть. Несдача отчетности тоже не может быть поводом для исключения НКО из реестра. За это надо штрафовать, а не ликвидировать.

Нормы закона о госрегистрации юрлиц и ИП, которые не соответствуют Конституции, смотрите в нашей таблице.

Норма закона № 129-ФЗ Краткое содержание нормы Пункт 1 статьи 21.1 Юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, если оно не сдает отчеты 12 месяцев и нет движений по счету. Пункт 2 статьи 21.1 При наличии этих признаков (нет отчетов и движений по счету) фирму исключат из ЕГРЮЛ, если только она не в банкротстве. Пункт 3 статьи 21.1 Решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ публикуют в «Вестнике регистрации». Сообщают, куда заинтересованным лицам слать заявления. Пункт 4 статьи 21.1 Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации. Исключение из ЕГРЮЛ отменят. Пункт 7 статьи 22 Если заявление не поступало, налоговики исключают организацию из ЕГРЮЛ.