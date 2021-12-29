Кто пользовался CRM «Простой бизнес»? Поделитесь впечатлениями

«Клерку» нужны ваши отзывы о программе «Простой бизнес» для нашего «Рейтинга компаний».

«Простой бизнес» — бизнес-программа со встроенной IP-телефонией, которую легко освоить и удобно использовать не только на рабочем компьютере, но и на телефоне или планшете. CRM-система «Простой бизнес» — лидер рейтинга CRM 2020 по версии CNews.Market.

В интернете отзывы о ней разные. Кому-то все нравится, ставят 5 звезд:

А есть недовольные:

На «Клерке» пока отзывов о программе нет. Если вы с ней работали, расскажите всем, что нравится, что не нравится. Вполне можете быть первыми, кто напишет об этом у нас.

Ждем ваши отзывы.