💲 Инвесторы считают, что вкладываться в элитный алкоголь выгоднее, чем в биткоины

Онлайн-платформы по купле-продаже дорогого алкоголя зафиксировали рекордную активность пользователей. Инвестиции в алкогольные напитки премиум-класса считают выгоднее вложения в биткоин.
По данным платформы LiveTrade, которая составляет «Индекс Бордо» (Bordeaux Index), в этом году на ней было продано 220 тыс. бутылок элитного алкоголя, их средняя цена составила £230 ($308,5). В 10% случаев цена за год выросла более чем на 30%.
Больше всего дорожает шампанское. Так, цена Salon le Mesnil 2002 года выросла на 80%. Бутылка стоит примерно £11,7 тыс. ($15,7 тыс.). Это выше 75-процентного роста биткоинов. А также, это почти в пять раз больше, чем 18-процентный рост индекса NYSE FANG+TM (учитывает акции Tesla, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix и Google).
Винтажные вина от Krug 2002 и 1996 годов и Comtes de Champagne от Taittinger выросли в цене более чем на 70%. Cristal Rosе 2008 года подорожало более чем на 50%.
А по данным платформы для инвестиций и продажи марочных вин Vindome россияне больше всего вкладываются в вина:
- французское Petrus стоимостью от €3 тыс. за бутылку;
- Château Cheval Blanc (от €550);
- Château Pavie (от €350).
Рост цен на такой алкоголь, по мнению экспертов, вызвали повышенный спрос и ограниченное предложение.
По материалам Reuters.
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