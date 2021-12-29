💲 Инвесторы считают, что вкладываться в элитный алкоголь выгоднее, чем в биткоины

Онлайн-платформы по купле-продаже дорогого алкоголя зафиксировали рекордную активность пользователей. Инвестиции в алкогольные напитки премиум-класса считают выгоднее вложения в биткоин.

По данным платформы LiveTrade, которая составляет «Индекс Бордо» (Bordeaux Index), в этом году на ней было продано 220 тыс. бутылок элитного алкоголя, их средняя цена составила £230 ($308,5). В 10% случаев цена за год выросла более чем на 30%.

Больше всего дорожает шампанское. Так, цена Salon le Mesnil 2002 года выросла на 80%. Бутылка стоит примерно £11,7 тыс. ($15,7 тыс.). Это выше 75-процентного роста биткоинов. А также, это почти в пять раз больше, чем 18-процентный рост индекса NYSE FANG+TM (учитывает акции Tesla, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix и Google).

Винтажные вина от Krug 2002 и 1996 годов и Comtes de Champagne от Taittinger выросли в цене более чем на 70%. Cristal Rosе 2008 года подорожало более чем на 50%.

А по данным платформы для инвестиций и продажи марочных вин Vindome россияне больше всего вкладываются в вина:

французское Petrus стоимостью от €3 тыс. за бутылку;

Château Cheval Blanc (от €550);

Château Pavie (от €350).

Рост цен на такой алкоголь, по мнению экспертов, вызвали повышенный спрос и ограниченное предложение.

По материалам Reuters.