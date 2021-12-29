В налоговом уведомлении будут указывать НДФЛ с процентов по вкладам

Изменится форма налогового уведомления, которое налоговики присылают физлицам для уплаты имущественных налогов и НДФЛ.

На федеральном портале опубликовано уведомление.

Поменять форму потребовалось из-за поправок в НК.

До 1 декабря платить НДФЛ должны будут физлица:

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