Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В налоговом уведомлении будут указывать НДФЛ с процентов по вкладам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Изменится форма налогового уведомления, которое налоговики присылают физлицам для уплаты имущественных налогов и НДФЛ.

На федеральном портале опубликовано уведомление.

Поменять форму потребовалось из-за поправок в НК.

До 1 декабря платить НДФЛ должны будут физлица:

  • по процентам от вкладов;
  • по выигрышам в азартных играх в казино и залах игровых автоматов.

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить