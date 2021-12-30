ИП платит алименты на любой системе налогообложения

Если ИП является плательщиком алиментов, то не имеет значения, какая у него система налогообложения. При любой системе платить алименты придется.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/100584 от 10.12.2021.

Перечень дохода, из которого удерживаются алименты, утвержден постановлением Правительства № 1908 от 02.11.2021.

В этом документе сказано, что алименты удерживаются с доходов ИП с учетом расходов.

Что касается зарплаты, то сначала считают НДФЛ, а потом уже от чистой суммы – алименты.

О нюансах по алиментам ИП на ПСН – читайте тут.