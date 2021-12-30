Экономика страны скоро может перегреться, считают в ЦБ

Причиной перегрева экономики в регуляторе называют дефицит трудовых ресурсов, который постоянно растет.
Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов.
«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — сказал он.
По его словам, российская экономика сталкивается с растущим дефицитом трудовых ресурсов.
В ЦБ также считают, что дефицит кадров приведет к инфляционной спирали «рост цен — рост зарплат — рост цен».
По материалам «ТАСС».
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