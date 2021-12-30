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Учетная политика на 2022 год: составьте прямо на «Клерке»

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Рубрика Учетная политика
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На «Клерке» появилась учетная политика на 2022 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.

Просто отмечайте, что вам подходит:

авваавав

В конце система сформирует приказ в Word. 

Учетную полиитику можно сгенерировать в наших инструментах или просто скачать файлом в разделе Бланки, в котором важные изменения выделены красным шрифтом.

Главное и самое крутое: в нашей учетной политике-2022 учтены все изменения по новым ФСБУ: Запасы, ОС, Капвложения и Аренда. 

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