Учетная политика на 2022 год: составьте прямо на «Клерке»

На «Клерке» появилась учетная политика на 2022 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.
Просто отмечайте, что вам подходит:
В конце система сформирует приказ в Word.
Учетную полиитику можно сгенерировать в наших инструментах или просто скачать файлом в разделе Бланки, в котором важные изменения выделены красным шрифтом.
Главное и самое крутое: в нашей учетной политике-2022 учтены все изменения по новым ФСБУ: Запасы, ОС, Капвложения и Аренда.
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