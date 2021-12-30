Учетная политика на 2022 год: составьте прямо на «Клерке»

На «Клерке» появилась учетная политика на 2022 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.

Просто отмечайте, что вам подходит:

В конце система сформирует приказ в Word.

Учетную полиитику можно сгенерировать в наших инструментах или просто скачать файлом в разделе Бланки, в котором важные изменения выделены красным шрифтом.