Доллар будет дорожать

Инвесторы советуют после праздников вкладываться в валюту развитых стран, в том числе в доллары. Потому что доллар будет укрепляться по отношению к другим валютам.

Об этом рассказал замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

По его словам, значительного укрепления рубля сейчас ждать не стоит до следующего заседания ЦБ, а оно будет 11.02.2022. Предыдущее повышение ключевой ставки 17 декабря до 8,5% годовых слабо повлияло на рубль — в начале он укрепился, а затем упал до 74 рублей за доллар.

«Вероятнее всего, в следующем году мы увидим пару USD/RUR в районе 74,5-77 рублей. Сейчас доллар укрепляется и к другим валютам, этому способствует жесткая риторика ФРС по поводу сворачивания стимулов», — прогнозирует он.

Аналитик советует понемногу покупать доллары в моменты снижения по отношению к рублю.

По материалам «ПРАЙМ».