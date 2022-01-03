Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Упрощенцу придется заплатить налог с суммы кэшбэка

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Если предпринимателю на расчетник поступил кэшбэк от банка, то с него надо заплатить налог по УСН, ответили в Минфине.

Кэшбэк, начисленный по бизнес-карте, не перечислен в ст. 251 НК как необлагаемый доход.

Полученная сумма учитывается в составе внереализационных доходов при расчете налога предпринимателя-упрощенца.

Письмо Минфина от 09.12.2021 № 03-11-11/100176.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить