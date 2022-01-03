Упрощенцу придется заплатить налог с суммы кэшбэка

Если предпринимателю на расчетник поступил кэшбэк от банка, то с него надо заплатить налог по УСН, ответили в Минфине.
Кэшбэк, начисленный по бизнес-карте, не перечислен в ст. 251 НК как необлагаемый доход.
Полученная сумма учитывается в составе внереализационных доходов при расчете налога предпринимателя-упрощенца.
Письмо Минфина от 09.12.2021 № 03-11-11/100176.
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