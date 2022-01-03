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Три четверти россиян хотят поменять работу в этом году

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Рубрика Общество. Люди. События
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71% опрошенных людей планируют устроиться на новую работу в 2022 году.. А кто-то даже поменять профессию. Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру».

Основные причины смены работы:

  • повышение зарплаты – 76%;
  • хороший коллектив и понимающее руководство – 58%;
  • удобный график работы – 48%.

Также от новой работы ожидают карьерный рост, интересные задачи или полную смену профессии.

В опросе приняли участие больше 5 тысяч человек.

А вас устраивает ваша работа? Или тоже хотите поменять?

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