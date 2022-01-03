Три четверти россиян хотят поменять работу в этом году

71% опрошенных людей планируют устроиться на новую работу в 2022 году.. А кто-то даже поменять профессию. Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру».

Основные причины смены работы: повышение зарплаты – 76%;

хороший коллектив и понимающее руководство – 58%;

удобный график работы – 48%.

Также от новой работы ожидают карьерный рост, интересные задачи или полную смену профессии.

В опросе приняли участие больше 5 тысяч человек.

А вас устраивает ваша работа? Или тоже хотите поменять?