Три четверти россиян хотят поменять работу в этом году

71% опрошенных людей планируют устроиться на новую работу в 2022 году.. А кто-то даже поменять профессию. Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру».
Основные причины смены работы:
- повышение зарплаты – 76%;
- хороший коллектив и понимающее руководство – 58%;
- удобный график работы – 48%.
Также от новой работы ожидают карьерный рост, интересные задачи или полную смену профессии.
В опросе приняли участие больше 5 тысяч человек.
А вас устраивает ваша работа? Или тоже хотите поменять?
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