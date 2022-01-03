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На «Клерке» опубликован календарь налогоплательщика на 2022 год

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Рубрика Сроки сдачи отчетности в 2020 году
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На «Клерке» опубликован  календарь налогоплательщика  на 2022 год, который напомнит о наступлении важных для бухгалтера событий, будь то уплата налога или сдача отчета.

Календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности реализован на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.

Кроме того, по традиции, опубликован  календарь налогоплательщика  на 2022 год на старом форуме «Клерка». Пользователи форума могут настроить уведомления о наступлении тех событий, которые  интересуют именно их. Уведомления будут приходить на адрес электронной почты, указанный в профиле.

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