В 2022 году подорожает алкоголь

Акциз на крепкий алкоголь с 1 января вырос на 4 рубля 6 коп., из-за чего цены на алкоголь в ближайшие месяцы вырастут от 8 до 30%.
В частности, водка и коньяк подорожают на 8-12%, российские вина на 10-25%, импортные вина на 15-30%. Меньше всего аналитики ожидают подорожание пива.
Среди факторов, которые повлияют на рост цен, производители называют подорожание сырья (винограда) на 10%, а также инфляцию и рост цен на топливо.
По материалам «Известий».
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